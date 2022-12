A prefeita de Carlinda, Carmen Martines (DEM), afirmou que deixará a gestão municipal caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tome posse da Presidência da República em janeiro de 2023. “Caso o presidente eleito assumir, vou oficializar a câmara para começar a transição disse ao Nativa News.

Carmen Martines foi eleita em 2016. Ela foi a 1ª mulher a assumir a prefeitura de Carlinda. Em 2020, reelegeu-se para o cargo com 4.646 votos. No segundo turno da eleição presidencial Jair Bolsonaro obteve no município de Carlinda 58,19% dos votos, isto é, 3.357 votos, enquanto Lula teve 41,81% (2.412 votos). A cidade tem 5.925 eleitores e apresentou um percentual de comparecimento às urnas de 75,5%.

O vice que a sucederá é o pastor da Assembleia de Deus Fernando de Oliveira Ribeiro (PSC), 58 anos, teólogo, administrador de empresas, residente no município desde 1988 e nascido em Londrina (PR).