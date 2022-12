O roubo foi registrado na tarde deste sábado (24) no município de Alta Floresta. De arma em punho o suspeito anunciou o roubo e levou dinheiro do caixa. Rondas foram realizadas pela Polícia Militar, mas o suspeito não foi localizado. Conforme registro da Polícia Militar, a vítima relatou que por volta das 16h um rapaz vestindo camiseta preta e calça jeans, de arma em punho, rendeu os dois frentistas do posto de combustíveis, pegando todo o dinheiro que estava no caixa.

A quantia levada não foi informada. Polícia Militar foi acionada e rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.