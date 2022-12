O caso foi registrado como lesão corporal e dano qualificado na madrugada deste domingo (25) no município de Alta Floresta. Por ciúmes a mulher acabou ateando fogo no veículo, marido e a irmã foram socorridos com diversas queimaduras. Caso registrado pela Polícia Militar e atendido pelo Corpo de Bombeiros.



Conforme registro da PM, o homem de 38 anos relatou que discutiu com a esposa, pois queria sair. Após a discussão a mulher se apoderou de um galão de cinco litros com gasolina e começou a espalhar o combustível, afirmando que atearia fogo no veículo do casal.



Diante as ameaças, o homem ligou para a cunhada, pedido que ela fosse até a residência para conversar com a irmã. Por volta de 01h na madrugada deste domingo, a mulher conversava com a irmã que, em posse de um isqueiro, acabou riscando e ateando fogo no veículo. Como estava segurando a suspeita, a irmã acabou sofrendo queimaduras, o marido também se feriu.



Corpo de Bombeiros foi acionado. Foram danificados o veículo do casal, um Ford Ka, uma motocicleta Pop e parte da residência. As duas vítimas, esposo e irmã da suspeita, foram levados aos Hospital Regional Albert Sabin. O caso registrado pela Polícia Militar, no bairro Jardim das Oliveiras.