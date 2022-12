Um grave acidente ocorreu na manhã de domingo (25) no km 105 da MT-320, em Colíder. Um caminhão tanque acabou batendo de frente com uma caminhonete Dodge Ram. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho da pista que estava cheio de óleo e atingiu a caminhonete.

Nenhum dos condutores ficou ferido. Uma mulher que estava na caminhonete, sofreu ferimentos leves e foi conduzida ao hospital. Ambos os veículos ficaram bastante danificados. A pista ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos.