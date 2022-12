Um motociclista, de 28 anos, foi hospitalizado após um acidente entre um carro e uma moto, na noite de domingo (25), na MT-208, em Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20hs houve acionamento do Corpo de Bombeiros informando sobre o acidente próximo a Pedreira Pallus e que um dos condutores apresentava sinais de embriaguez.

No local foi observado que ambos os veículos trafegavam pela rodovia sentido Paranaíta/Alta Floresta e segundo relatos do condutor do veículo Corsa, veio a chocar-se na traseira da Moto pelo motivo da motocicleta estar com o farol traseiro desligado.

Com o choque o condutor da Bros sofreu escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até ao Hospital Regional para atendimento médico. O veículo Corsa teve danos na parte frontal e pára-brisa e foi apreendido por estar com o licenciamento em atraso.

A moto sofreu danos na parte traseira e roda traseira, o condutor não apresentou CNH, os veículos foram devidamente notificados. O condutor do Corsa apresentava sintomas de embriaguez e foi submetido ao teste de bafômetro aferindo 0,50 mg/l sendo conduzido para a Delegacia Municipal.