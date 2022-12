Na quinta-feira, 22, a Câmara Municipal de Alta Floresta, em sessão extraordinária, aprovou o projeto de lei 029/2022, que concede reajuste no salário do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais. O aumento de salário passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2023.

O salário do prefeito Chico Gamba, que é no valor de R$ 23.452,27 subirá para R$ 24. 850,00. O salário da vice-prefeita que é de 7.812,15 vai subir para R$ 12.425,00. No mesmo percentual passarão a receber os secretários municipais, que tem salário similar ao cargo de vice-prefeito [R$ 12.425,00.].

Em janeiro, o prefeito, vice, e secretários serão contemplados ainda com o aumento do RGA [Reposição Geral Anual] que deve ficar na casa dos 8%, incorporando o valor nos respectivos salários. Alguns vereadores defenderam o aumento de salário do prefeito, vice-prefeito e dos secretários.

O vereador Marcos Menin comentou que a prefeitura poderá contratar pessoas qualificadas para o staff municipal. Conforme ele, às vezes bons profissionais não aceitam trabalhar na prefeitura devido ao salário que é muito baixo. Com o aumento, o salário se torna atrativo para estes profissionais.

Já o vereador Luciano disse que sempre defendeu salário bons para os profissionais do serviço público municipal. Para ele, o salário de R$ 24 mil para o prefeito, é digno.

O vereador Douglas Teixeira, afirma que o salário mais alto do prefeito, possibilitará a prefeitura de Alta Floresta, pagar salário melhores para os médicos que prestam serviço ao município. Hoje, o salário dos médicos é no valor de R$ 11 mil.