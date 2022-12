Fiscalização conjunta da Dema e Ibama foi realizada durante uma semana, na região do Distrito de Guatá, no noroeste do estado

Uma operação conjunta entre a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e o Ibama, realizada na última semana na região noroeste de Mato Grosso, resultou na apreensão de um caminhão carregado com toras de madeira e uma arma de fogo.

A operação foi realizada entre os dias 18 e 23 de dezembro e fiscalizou diversas madeireiras no Distrito de Guatá, município de Colniza, que faz divisa com o sudeste do Amazonas.

O trabalho conjunto foi realizado com o objetivo de coibir crimes ambientais na região e também fiscalizar a atuação de empresas madeireiras. Com o motorista que conduzia o caminhão de toras apreendido, os policiais e fiscais encontraram uma espingarda calibre 28.