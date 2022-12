O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê muita chuva em áreas do norte da Região Centro-Oeste e sul da Região Norte, além de grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais (tons em vermelho e rosa no mapa) entre os dias 26 deste mês e 2 de janeiro de 2023.

Há possibilidade de grandes acumulados, maiores que 80 mm, podendo ultrapassar 150 mm no Mato Grosso. Ainda conforme o Inmet, entre os dias 3 e 10 de janeiro de 2023, a previsão indica acumulados de chuva significativos, maiores que 50 mm, em grande parte da Região Norte.

Em Alta Floresta, norte do estado a previsão de máxima para hoje, terça-feira (27) é de 29º e mínima de 23º, muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte e com trovoadas isoladas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios:

Água Boa

Alta Floresta

Alto Araguaia

Alto Boa Vista

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Apiacás

Araguaiana

Araguainha

Arenápolis

Aripuanã

Barra do Garças

Bom Jesus do Araguaia

Brasnorte

Campinápolis

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Campo Verde

Canabrava do Norte

Canarana

Carlinda

Castanheira

Chapada dos Guimarães

Cláudia

Cocalinho

Colíder

Colniza

Comodoro

Confresa

Cotriguaçu

Cuiabá

Denise

Diamantino

Dom Aquino

Feliz Natal

Gaúcha do Norte

General Carneiro

Guarantã do Norte

Guiratinga

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itaúba

Jaciara

Juara

Juína

Juruena

Juscimeira

Lucas do Rio Verde

Luciara

Marcelândia

Matupá

Nobres

Nortelândia

Nova Bandeirantes

Nova Brasilândia

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Mutum

Nova Nazaré

Nova Olímpia

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Nova Xavantina

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Novo Santo Antônio

Novo São Joaquim

Paranaíta

Paranatinga

Pedra Preta

Peixoto de Azevedo

Planalto da Serra

Pontal do Araguaia

Ponte Branca

Porto Alegre do Norte

Porto dos Gaúchos

Poxoréu

Primavera do Leste

Querência

Ribeirão Cascalheira

Ribeirãozinho

Rondonópolis

Rosário Oeste

Santa Carmem

Santa Cruz do Xingu

Santa Rita do Trivelato

Santa Terezinha

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

São Félix do Araguaia

São José do Povo

São José do Rio Claro

São José do Xingu

São Pedro da Cipa

Sapezal

Serra Nova Dourada

Sinop

Sorriso

Tabaporã

Tapurah

Terra Nova do Norte

Tesouro

Torixoréu

União do Sul

Vera

Vila Rica