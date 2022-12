O caso foi registrado pela Polícia Militar como ameaça e dano, o jovem casal residente no setor Industrial, no município de Alta Floresta, deixou a residência após ouvir os disparos que atingiram a residência e a motocicleta.



Aos militares as vítimas, uma mulher de 22 anos e um homem de 24, relataram que acordaram pouco após as 02h na madrugada desta terça-feira (27), com estampidos de disparos de arma de fogo. Ao de levantarem sentiram forte odor de combustível, então notaram que um dos disparos ouvidos atingiu o tanque de gasolina da motocicleta.



As vítimas notaram outras três perfurações na porta da residência. Com medo de parmanecer no local, se deslocaram até a residência de um familiar. As vítimas recolheram duas cápsulas no local. Diante os relatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.