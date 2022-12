Duas mulheres de 27 anos ficaram feridas depois de o pneu da motocicleta que conduzia estourar, causando sua queda na MT-208, em Alta Floresta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas seguiam em uma motocicleta Biz, quando o pneu traseiro estourou, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.

Com a queda, a condutora e a garupa sofreram diversos ferimentos. Segundo os militares, a condutora estava com uma contusão na parte frontal do crânio e dizia não se recordar de que teria acontecido, a garupa estava em pé na lateral da via lúcida e orientada, ela relatou que a motocicleta teria estourado o pneu traseiro assim desequilibrando e vindo ao solo.

As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para o Hospital Regional Albert Sabin.