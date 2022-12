Um caminhão carregado de sal mineral para bovinos ficou pendurado em uma ponte, na Serra do Teodoro, divisa entre Nova Bandeirantes e Juara. A ponte de madeira não aguentou o peso. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (27).

Apesar do acidente não houve feridos. Segundo o proprietário do caminhão José dos Santos (Zé do Sal) a comunidade daquela região chegou a doar madeiras para a prefeitura de Nova Bandeirantes para que fizessem a manutenção.

No vídeo que circulou nas redes sociais, uma pessoa faz a filmagem de descreve a situação atual da ponte. “Ponte da divisa Nova Bandeirantes com Juara, ei amigo Edilson, acho que foi na quinta feira né? que conversei com você sobre essa ponte, você disse que vinha naquele dia mesmo para medir a ponte, agora quem sabe você vem hoje né Edilson. Cadê o Marino, Valdir Pinheiro, nossos vereadores de Bandeirantes, ai agora quem sabe eles vem da uma olhada.”

A reportagem do site Nativa News questionou o prefeito de Nova Bandeirantes César Augusto Périgo, sobre qual município teria a responsabilidade pela manutenção, já que a ponte fica na divisa. “Dos dois, mas 100% da região vai a Juara, mas estamos tentando resolver, não tem madeira próximo, e quem tem não quer doar, vou ter que levar de um outro lugar,” explicou o prefeito.

Sobre a doação de madeira por parte dos produtores na região, o prefeito disse que não procede a informação. “Nossa equipe foi lá quinta-feira passada, secretário junto, quem tem não deu, vou tirar em outro lugar, a madeira está a 100 mts da ponte, o proprietário não deu”, concluiu Périgo.