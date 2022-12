Na madrugada de Natal (25), uma briga de casal terminou em tragédia, no bairro Jardim das Oliveiras onde duas mulheres e um homem deram entrada no pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta com queimaduras de terceiro grau pelo corpo. As mulheres permanecem internadas, aguardando a transferência para uma UTI especializada em queimaduras já que Maiara do Nascimento de 33 anos está com 95% do seu corpo queimado, enquanto a sua irmã Angélica do Nascimento de 39 anos tem 65% do corpo queimado.

De acordo Marcelo Manoel Esposo de Maiara a briga teria começado durante o dia e por motivos fúteis, ambos saíram para ceia de Natal na casa de familiares e ao retornar sua esposa teria retomado a briga, “ela lembrou desta discussão que a gente teve, não foi por motivos de álcool, a Maiara não bebe e nem eu, discutimos de novo, ela me ofendeu com palavras eu também a ofendi com palavras”, destacou.

Marcelo então teria chamado a sua cunhada Angélica do Nascimento para ajudar acalmar a companheira que inclusive teria pedido para o mesmo sair de casa, “ela colocou a bolsa aqui fora e inclusive eu queria sair de casa para evitar uma confusão maior, para não se estender mais esta discussão e não ter que ela me agredir, nem eu agredir ela pois não acho certo isso, em decorrência disto eu ia dormir na casa da minha mãe para poder esperar ela se acalmar”, ressaltou.

Conforme os relatos a mulher teria se irritado ido até a lavanderia da residência e pego um galão de gasolina e despejado no veículo, a irmã ao tentar impedir não notou o isqueiro na mão de Maiara onde teve início o incêndio, “a Maiara caiu no chão e a irmã dela saiu correndo pelo quintal pegando fogo, na hora que eu vi eu pulei o carro peguei a Maiara e a arrastei até o portão e fui apagando o incêndio do corpo dela e o meu cunhado foi socorrer a Angélica”, além das vítimas um veículo Ford Car e uma Motocicleta Honda Pop foram totalmente consumidas pelas chamas, além de uma parte anexa da residência onde funcionava um salão de beleza.

Devido a gravidade dos ferimentos Maiara permanece na sala vermelha do Hospital Regional entubada, enquanto Angélica está na UTI ambas necessitam de transferência, a família está acionando a justiça para ter uma aceleração no processo para o atendimento especializado, porém até o momento sem respostas.