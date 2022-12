Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta terça-feira 27, em Paranaíta, em cumprimento de mandado de prisão por descumprir medidas protetivas em favor da ex-companheira, invadir a residência e fazer ameaças por não aceitar o fim do relacionamento amoroso.

Segundo a delegada de Polícia Civil Paula Moreira titular de Paranaíta, a vítima procurou a delegacia e relatou que nesta segunda-feira (26) seu ex-companheiro, este qual a vítima é resguardada por uma medida protetiva, teria invadido a sua casa, quebrado seu aparelho celular além de proferir diversas ameaças contra a sua vida.

“Imediatamente instaurei o inquérito policial por descumprimento de medida protetiva e o dano, foi comunicado ao poder judiciário o descumprimento da medida protetiva e o juiz decretou a prisão preventiva, na data de ontem (26) esse sujeito teria se escondido, e nas diligencias hoje foi encontrado o suspeito em frente a sua residência, no qual eu e um investigador de policia demos voz de prisão”, destacou a delegada.

O suspeito permanece apreendido na delegacia de Paranaíta aguardando audiência de custódia, no dia 20 de dezembro teve início o Recesso Forense, no estado de Mato Grosso as comarcas atuam em regime de urgência, onde durante o plantão serão apreciadas apenas medidas judiciais que reclamem soluções urgentes, e após o expediente forense (19h) durante os dias de semana (até às 11h59). Sendo assim, durante o plantão devem ser seguidas as regras da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC), aplicáveis à situação em questão.