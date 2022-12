O caso foi registrado durante rondas de rotina da Força Tática no final da tarde desta terça-feira (27) no bairro Cidade Bela, em Alta Floresta. O homem de 48 anos foi detido em posse de produtos entorpecente e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Força Tática, a abordagem se deu em um bar na avenida Juscelino Kubitschek, ponto conhecido da polícia por "movimentação estranha". Em abordagem e busca pessoal, em posse do suspeito, que já possui passagens, foi localizado um invólucro com cinco pedras de substância análoga a pasta base de cocaína.

"O suspeito afirmou que é usuário e que faz o comércio de entorpecentes para sustentar o vício. Esse senhor é um senhor com outras passagens, eu mesmo ja realizei outras retenções dele e na tarde de hoje teve o azar de ser encontrado com substância aparentando ser pasta base de cocaína, vai responder por mais esse crime", pontuou Sargento PM Bento, da Força Tática.