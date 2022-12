A Prefeitura de Alta Floresta realizou na última sexta-feira (23) as licitações na modalidade Concorrência Pública nº 006/2022 e 007/2022, do tipo Menor Preço, sob o regime de execução indireta - empreitada por preço global, visando a seleção e contratação de empresa para a execução das obras de construção das Escolas Municipais de Educação Infantil Anjo da Guarda e Semente do Saber.

Seis empresas se interessaram e apresentaram propostas para executar as obras de construção da Escola Anjo da Guarda em licitação realizada no período da manhã. Na outra licitação que aconteceu no período vespertino, três empresas apresentaram propostas para a construção da Escola Municipal Semente do Saber. A empresa Campos Engenharia e Construções LTDA sagrou-se vencedora nos dois certames.

O montante investido na construção das duas escolas será de R$ 9.133.160,73, sendo R$ 4.623.875,50 para a construção da Escola Anjo da Guarda e R$ 4.509.285,23 para a execução da obra da Escola Semente do Saber.

A Escola Anjo da Guarda está localizada na Avenida Minas Gerais, na Cidade Alta, e atende 218 alunos no maternal I, maternal II, Pré-Escola I e II. Já a Escola Semente do Saber, que está localizada no bairro Jardim Universitário, atende 191 crianças no maternal II, Pré-escola I e II.

O projeto padrão das duas escolas foi desenvolvido para o Programa Proinfância e têm uma área construída de 1.317,99 metros quadrados e uma área de ocupação de 1.514,30 metros quadrados sobre um terreno de 2.400,00 metros quadrados.