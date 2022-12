O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga nesta quarta-feira (28-12) a prévia da população dos municípios com base nos dados do Censo Demográfico 2022 coletados até 25 de dezembro, que mostra que Mato Grosso chegou a 3.784.239 habitantes este ano. Na EstimaPop (Estimativas de População) de 2021, eram 3.567.234 mato-grossenses. Em todo o Brasil, o total da população chegou a 207.750.291 este ano.

Segundo os resultados da prévia, Alta Floresta (56.461), Carlinda (10.138), Paranaíta (13.211), Nova Monte Verde (8.931) Nova Bandeirantes (12.365) Apiacás (9.367), Colíder (30.768), Nova Canaã do Norte (13.791).

A divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.

“Este modelo adotado foi bastante estudado e aprovado pela Comissão Consultiva do Censo 2022, que olhou detalhadamente o processo desenvolvido para fornecer ao TCU e à sociedade os melhores dados técnicos e reais possíveis”, afirma o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

Segundo os resultados da prévia, Cuiabá (694.244), Várzea Grande (315.711), Rondonópolis (253.388), Sinop (199.698) e Sorriso (117.605) são os maiores municípios de Mato Grosso. Tangará da Serra (100.784), Primavera do Leste (93.263), Cáceres (92.639), Lucas do Rio Verde (83.770) e Barra do Garças (68.975) completam o ranking do top 10. Já Araguainha (998), Serra Nova Dourada (1.792), Ponte Branca (1.887), Indiavaí (1.918) e Reserva do Cabaçal (2.046) são os menores municípios do estado em população.

IBGE adotou modelo estatístico para gerar a prévia da população

O Instituto estudou propostas para cumprir as obrigações legais em relação à divulgação das populações municipais. Após análises, a equipe do IBGE concluiu que o melhor modelo é o que utiliza os dados do Censo 2022 nos municípios onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios.

“A missão do IBGE é retratar a realidade. Com a discussão das propostas, escolhemos a que chega o mais próximo possível da realidade populacional nos domicílios do país”, explica o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte.

As informações divulgadas foram entregues hoje (28) ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.).

A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas no site do IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=35938&t=resultados

O número de habitantes também é usado para determinar o tamanho das representações políticas (quantidades de vereadores e de deputados federais e estaduais).

Domicílios ainda não recenseados devem ligar para o Disque-Censo 137

Até o dia 25 de dezembro deste ano, 83,9% da população já havia sido recenseada, somando 87,7 milhões de domicílios particulares e mais de 178 milhões de pessoas. O Censo 2022 está em campo realizando coletas desde 1º de agosto e continuará durante o mês de janeiro de 2023.

Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local.

Em Mato Grosso, até esta quarta-feira (28-12), o Disque-Censo 137 estava disponível em 26 cidades: Alto Araguaia, Araguaiana, Araguainha, Barão de Melgaço, Denise, Feliz Natal, Figueirópolis d´Oeste, Ipiranga do Norte, Jangada, Nortelândia, Nova Nazaré, Planalto da Serra, Ponte Branca, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Santo Afonso, Rondolândia, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio do Leverger, Serra Nova Dourada, Torixoréu, União do Sul, Vale de São Domingos e Nova Maringá.

Para saber se o serviço já é oferecido no seu município, acesse o hotsite do Censo em: https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30 (no horário de Brasília).