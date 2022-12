O menor foi abordado e apreendido em posse de produto entorpecente no bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta. O caso foi registrado como uso ilícito de entorpecentes, os pais do infrator não foram localizados. O caso registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.



Conforme registro da Força Tática da Polícia Militar, durante rondas na tarde desta terça-feira (27) nos bairros próximos a rodovia MT-208, o menor foi avistado em atitude suspeita na esquina de uma rua no bairro Jardim Panorama, acompanhando de outro jovem, ao notar a presença da viatura o jovem empreendeu fuga, o menor foi abordado.



Em busca pessoal foi localizado no cós do shorts do menor, uma porção de substância análoga a maconha. O menor informou aos militares que já possui passagens por porte e uso de entorpecentes. O menor informou que adquiriu o produto de outro jovem, residente em outro bairro.



Diante os fatos, sem conseguir contato com os familiares, o menor e o produto apreendido foi encaminhado à Delegacia.