Maiara do Nascimento de 33 anos faleceu na noite desta quarta-feira (28) no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, a confirmação da morte foi feita por familiares. Maiara estava internada em estado grave desde a madrugada do último dia 25.



Maiara estava com 95% do seu corpo queimado. Após a celebração da ceia natalina na casa de familiares, Maiara e o esposo chegaram em casa no bairro Jardim das Oliveiras, houve um desentendimento e discussão com seu esposo. A mulher em posse de um galão de gasolina, espalhou o combustível no veículo do casal.



Como estava alterada, o marido ligou para a cunhada para que ela ajudasse a acalmar. Maiara acabou riscando um isqueiro, que culminou com queimaduras nela e na irmã, Angélica do Nascimento de 39 anos. Ambas foram levadas ao Hospital Regional Albert Sabin com diversas queimaduras.



Na manhã de ontem (28) Angélica, que sofreu queimaduras em 65% do corpo, foi transferida para a capital do estado para uma Unidade de Tratamento Intensivo especializado para queimados.

A confirmação da morte de Maiara foi feita por familiares nas redes sociais.