O Corpo de Bombeiros se mobilizou para resgatar um cachorro que caiu em um poço de aproximadamente 10 metros de profundidade, na noite de quarta-feira (28), no bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta. De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada via 193 por volta das 19h45, que um cachorro teria caído em um poço no quintal vizinho.

Chegando no local a guarnição se deparou com um poço de aproximadamente dez metros de profundidade com a tampa quebrada. O poço estava estava com risco de desmoronamento pois não era revestido com anilhas, tirando a hipótese da equipe de resgate acessar o animal por rapel.

Após várias tentativa, com o apoio dos proprietários do cão, foi passado um cambão no animal obtendo êxito no resgate. Ainda de acordo com os bombeiros, o animal estava com algumas lesões ocasionadas pelo incidente.