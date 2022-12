Em 04 de outubro de 2010, Alta Floresta recebia a visita do rei Pelé. O ex-jogador de futebol, que na época era embaixador do Fundo da Amazônia, passou pela cidade para conhecer dois projetos ambientais do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) na região.

Centenas de pessoas estiveram no aeroporto Osvaldo Marques Dias no embarque e no desembarque do rei do futebol para conhecer o ídolo. Entre eles, os meninos da escolinha, clube no qual Pelé fez história.

Além da reunião na cidade de Alta Floresta, o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Luciano Coutinho e Edson Arantes foram até Carlinda a 30 quilômetros de Alta Floresta, onde conheceram como é desenvolvido o projeto de recuperação ambiental de nascentes e reflorestamento de áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais.

Os projetos Olho d`água que buscava retirar Alta Floresta da lista negra dos desmates ilegais, e também o Sementes da Amazônia – o Sementes do Portal- podem ter investimentos de aproximadamente R$ 11 milhões.

O Município controlou o desmatamento e cadastrou 80% de sua área com Cadastro Ambiental Rural (CAR) e conseguiu sair fora da lista de municípios críticos do desmatamento na Amazônia. Com informações Nilson James (Aranha).