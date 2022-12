Com show pirotécnico e shows musicais, a prefeitura de Alta Floresta organiza um dos maiores réveillon do município. Com o nome "Vira Floresta", a festa da virada de ano está marcada a para ter início às 20h na Praça da Cultura. Preparada pelo Programa Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, o Vira Floresta promete ser um evento para toda a família.

"A gente está fazendo um réveillon para população de Alta Floresta e para os municípios vizinhos também. Quero convidar a todos para virem prestigiar, estamos fazendo um evento maravilhoso, com shows regionais de nosso município para abrilhantar o palco e teremos uma grande queima de fogos", apontou a primeira dama, Vilma Boaro Gamba, responsável pelo programa Eu Amo e Cuido de Alta Floresta.



A grade de shows divulgada no início desta semana trás nomes regionais, cantores do município, Alisson Marques, Daiany Dias e a dupla Pablo e Odair, e a atração principal a Banda Mix, vinda do município de Sinop. Com o espaço preparado para receber milhares de pessoas, uma grande queima de fogos deve anunciar a chegada do ano de 2023.

Conforme a organização, serão utilizados fogos com ruídos reduzidos, que proporcionarão um show pirotécnico de luzes e cores. O avião Douglas DC-3 receberá uma grade de contenção para evitar o contato e possíveis dando ou acidentes.

As duas principais avenidas também serão interditadas no horário entre as 19h30 do dia 31 e às 05h00 de domingo (01), nos trechos entre a avenida B e avenida do Araújo e entre a avenida Júlio Campos e avenida A.