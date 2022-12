Manter o acesso livre permite a medição mais precisa e com segurança para os profissionais

No dia da leitura, cuide do seu aumigo! A Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá, orienta para que os clientes contribuam com a segurança no dia da leitura do hidrômetro. O cachorro é um membro da família e, muitas vezes, é o responsável pela proteção do imóvel e seus moradores. No entanto, esse comportamento pode resultar na impossibilidade de acesso do leiturista ao medidor do consumo de água ou mesmo causar um acidente.



A concessionária pede que os clientes fiquem atentos ao dia da leitura, informado na fatura de água e esgoto do mês anterior. Neste período, é importante que os cães estejam presos ou que sejam levados para outros locais da casa, permitindo o acesso ao medidor, sem colocar a segurança dos nossos leituristas em risco.

Por isso, é importante deixar o animal em local seguro, mas longe do hidrômetro, feche bem o portão para o cachorro não fugir e anote os dias de leitura.

Confira algumas dicas



- Esteja atento aos dias e horários em que acontece a leitura de consumo e procure manter o cão tranquilo e longe do medidor

- Tenha sinalizado que na sua casa tem animais, assim o leiturista terá ciência e irá ajustar sua postura e cuidados para não assustar

- Mantenha seu cachorro para dentro do portão e caso precise abri-lo, cuidado para ele não sair!

- Atenção as normas vigentes em relação aos medidores isso facilitará a relação de amizade