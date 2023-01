O poder executivo em Alta Floresta fará processo licitatório, no final do mês, para contratar empresa no ramo tecnologias, que fará a concessão de um software especializado em serviços administrativos. O programa operacional terá como foco a integração no gerenciamento de instituições escolares sob responsabilidade da secretaria municipal de Educação.

Segundo o edital, a empresa também ficará responsável pela implantação, testes, suporte técnico e capacitação de profissionais no uso da nova plataforma. O certame será definido no formato de adesão à ata de registro de preços (ARP), com um investimento de R$ 402 mil em recursos próprios.

O sistema deverá proporcionar ferramentas para “um controle de informações indispensáveis aos trabalhos da secretaria, bem como divulgação de informações que resultarão na elaboração de planos de ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos serviços educacionais”, detalhou a prefeitura.

O prazo para instalação do software e início das atividades ainda não foi divulgado.