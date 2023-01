Um motorista foi detido após perder o controle da direção do veiculo, bater no meio fio e parar em frente da secretaria de Trânsito de Alta Floresta. O acidente ocorreu na manhã de domingo (01). Uma equipe da Secretaria de Trânsito acionou a Polícia Militar informando que o suspeito conduzia um veículo Fiat Uno placa na rua B2, quando veio a perder o controle bater no meio fio e parando próximo da porta de recepção da secretaria de trânsito.

De acordo com os agentes de trânsito, foi feito avaliações do condutor e do veículo; onde ficou constatado que o veículo encontra se com documentação em atraso, ficando apreendido na referida agência; O motorista também não possuía habilitação, ele realizou o teste do bafômetro que constatou 1,19 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil