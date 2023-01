Um casal ficou ferido após serem atingidos por óleo quente em uma residência no bairro Jardim Universitário em Alta Floresta, O fato ocorreu neste domingo (1). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, familiares das vítimas relataram que a mulher estaria cozinhando e acabou sofrendo uma queimadura com óleo quente no membro superior direito.

Ao ver o desespero de sua esposa, o marido tentou socorrer e acabou tendo suas pernas queimadas. As vítimas de 32 e 35 foram socorridas e receberam os primeiros atendimentos ainda na ambulância. Elas foram conduzidas ao Hospital Regional onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão.