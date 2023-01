A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta, apreendeu nesta segunda-feira (02.01) mais um adolescente envolvido em um homicídio ocorrido no município, em dezembro. É o sétimo identificado nas investigações e foi um dos executores da morte de Alexsandro Carolo Valdevino, de 14 anos.

Seis pessoas envolvidas no homicídio foram presas em flagrante no mesmo dia do crime, sendo dois adultos e quatro adolescentes. Com a continuidade das investigações, a equipe policial apurou a identificação do segundo executor, a pessoa que pilotava a motocicleta utilizada no crime.

“Representamos pela internação provisória e nesta segunda-feira, pela manhã, foi apreendido o menor de 16 anos. É o sétimo detido pela prática do homicídio”, explicou o delegado Thiago Berger.

Investigação

No final da manhã do dia 17 de dezembro, Alexsandro caminhava por uma avenida do bairro Cidade Alta, quando dois suspeitos em uma moto se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo na vítima, que foi a óbito no local.

A equipe da Delegacia de Alta Floresta iniciou imediatamente a apuração e descobriu que, minutos antes de ser morto, Alexsandro estava em um estabelecimento comercial na companhia de mais cinco pessoas.

Com a análise das imagens de câmeras de seguranças nas imediações do fato e entrevistas de testemunhas e, com base em outros indícios, foi possível identificar o grupo envolvido no crime.

Em seguida os policiais civis avistaram dois suspeitos passando próximo ao local de isolamento do corpo. Eles foram abordados e um acabou assumindo os fatos. Minutos depois foi possível localizar os outros envolvidos, entre eles o autor dos disparos de arma de fogo.

Os conduzidos foram ouvidos e autuados em flagrante e por ato infracional, respectivamente, por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada e por meio que impossibilitou a defesa da vítima.