A vítima é uma mulher de 21 anos, que após prestar os serviços contratados foi ameaçada com uma faca, impedida de deixar o local. O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (02) no setor F, área central do município de Alta Floresta. Vitima e suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 22h30, a mulher relatou aos militares que é garota de programa e que foi contatada pelo suspeito, um homem de 56 anos, que após o serviço prestado, tentou deixar o local e foi impedida. O suspeito ainda em posse de uma faca fez ameaças, momento em que começou a gritar pedindo por socorro.



Após ouvir os relatos da mulher, vítima e suspeito foram conduzidos à Central de Operações onde o caso foi registrado e encaminhado à delegacia.