Romildo Pinheiro Morais Junior, 22 anos, foi morto na virada do ano e Tomaz Souza Miranda, 63 anos, a tiro de espingarda

Dois homicídios foram registrados no primeiro dia do ano de 2023 no município de Nova Bandeirantes, a 212 km de Alta Floresta. Um jovem identificado como Romildo Pinheiro Morais Junior, 22 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo, na madrugada de domingo, (1) nas imediações de um bar no garimpo Novo Astro, a cerca de 90 quilômetros do núcleo urbano de Nova Bandeirantes.

Ao site Nativa News, o Delegado Marcos Vinícius titular da delegacia em Nova Bandeirantes explicou que as investigações iniciaram no dia do crime e muitas informações foram colhidas pelos investigadores e testemunhas foram ouvidas.

“Por volta das 3h da madrugada recebemos a notícia e de imediato com apoio da Polícia Militar nos deslocamos ao local, constatamos o ocorrido, provavelmente um homicídio que tenha relação com tráfico de drogas, visto que na casa da vítima foi encontrado armas de fogo e diversas substâncias entorpecentes”, disse o delegado que apontou que a linha de investigação aponta um suspeito que está sendo procurado.

Romildo estava na região de Nova Bandeirantes, mas era morador do Bairro Moacir Bezerra, em Alta Floresta.

O segundo caso registrado por volta das 13h da tarde, Tomaz Souza Miranda, 63 anos, pioneiro do município foi assassinado por disparos de arma de fogo dentro de uma residência no setor Primavera, região central do município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em seu bar quando o suspeito com uma espingarda efetuou um tiro na região das costelas, a vítima ainda teria tentado correr, pulando um muro e ao entrar numa casa acabou caindo e morrendo no local.

A motivação do crime segue sendo investigada.