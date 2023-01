A prefeita de Carlinda a 30 km de Alta Floresta, Carmelinda Leal Martines Coelho (União), oficializou seu pedido de renúncia ao cargo nesta terça-feira (3). Ela encaminhou carta com o requerimento à Câmara Municipal de Vereadores e chefiará o Executivo municipal até dia 31, durante transição para o vice, pastor Fernando de Oliveira Ribeiro (PSC). A renúncia ocorre em protesto a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ela acabou de entregar a carta renúncia e oficializou o pedido de renúncia. A gente conseguiu fazer com que ela fique no cargo até o fim do mês para fazer a transição e passar todas as informações para o seu vice que assumirá”, disse o presidente da Câmara, vereador José Henrique (União).

Segundo o parlamentar, uma sessão extraordinária foi convocada para esta quarta-feira (4) onde a carta será lida. “Agora é realizar a transição e, no dia 1º de fevereiro, a gente irá empossar o pastor Fernando de Oliveira”, completou.

No texto, a prefeita afirma que irá deixar o comando no dia 31 de janeiro e que sai com o dever cumprido, nos 6 anos de mandato. Segundo ela, suas convicções políticas estão na contramão da administração federal e que, por isso, não tem forças para continuar na prefeitura.

“Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo Presidente”, diz trecho da carta.

A prefeita anunciou sua renúncia logo após o segundo turno das eleições presidenciais, quando Lula derrotou Bolsonaro com mais de 60 milhões de votos (50,9%).

Carmelinda foi eleita prefeita de Carlinda, em 2020. Ela recebeu 4.646 votos. No pleito, Jaco de Souza Santos (PSB) ficou em segundo, com 5,36%, seguido por Francisco Andre do Prado (PT), 4,48%. Em suas justificativas, a prefeita alega que deixará a função por temer ser penalizada. Isso porque Carmelinda afirma que não respeitará as leis federais feitas pelo petista.

Veja a carta na íntegra:

CARTA DE RENÚNCIA

Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as) do Município de Carlinda/MT, legitimamente eleitos para representarem nossa população. É com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com a sensação de dever cumprido, que me dirijo a esta Nobre Casa Legislativa para informar a renuncia de meu mandato a partir do dia 31/01/2023. Tenho certeza de que serei julgada. Uns, me absolverão, outros me condenarão.

Porém, minha consciência me deixa tranquila e me permite dizer a Vossas Excelências, enquanto representantes do povo de Carlinda, que trabalhei durante 06 (seis) anos para que nosso município avançasse. Avançasse no equilíbrio das contas públicas, na melhoria da saúde, na melhoria da educação, na melhoria da assistencial social, na melhoria da infraestrutura, na melhoria da agricultura, enfim dos mais diversos setores. E tenho certeza de que consegui.

Fui reeleita com mais de 90% dos votos em minha reeleição e continuei a praticar atos que fizessem meu marido, minha filha, meu neto, meus familiares, meus amigos e meus eleitores terem orgulho de mim. E, tenho certeza de que consegui. Porém, minha trajetória enquanto Prefeita de Carlinda terminou.

Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 01/01/2023 pelo novo Presidente da República, e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim a frente do Poder Executivo Municipal.

Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo Presidente. Deste modo, com a mesma lucidez que me candidatei a Prefeita por 02 (duas) vezes, tomo a decisão de deixar o poder e o faço com tranquilidade.

Uma pela já noticiada sensação de dever cumprido. Duas, pela confiança que deposito em meu vice-prefeito. O ser humano inteligente deve saber a hora de entrar e sair de qualquer batalha. Chegou minha hora de sair. E saio vitoriosa, porque consegui atingir meus objetivos nesses 06 (seis) anos de mandato.

Continuarei lutando como cidadã, esposa, mãe, avó e amigar e, com a Graça de Deus, Nosso Senhor, o futuro provará que mais uma vez acertei e agi em beneficio do povo de Carlinda.