No ato da matricula ou rematrícula, geralmente a escola fornece a lista de materiais que serão utilizados no ano letivo. É muito importante observar, se a lista está de acordo com seus direitos, segue logo abaixo alistados algumas leis.

Que tal pensar em reutilizar materiais do ano anterior, é sempre possivel aproveitar algo, ainda tem a opção de customizar mochilas e outros itens, a internet está cheia de ideias. Sugestão: que tal pensar no assunto e depois reunir a família para uma conversa, dando início as negociação com os pequenos. Tudo decidido, então vamos fazer a lista de compra.