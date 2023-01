O caso inusitado ocorreu na noite de terça-feira (3) em Alta Floresta. Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante no bairro Vila Nova, sob a suspeita de aplicar o golpe do PIX agendado diversas vezes para comer lanche de graça.

A polícia foi acionada pelo funcionário da vítima, informando que era a quarta vez que o suspeito realizava pedidos via aplicativo whatsapp e enviou comprovantes de pagamentos falsos, tendo um prejuízo no caixa de mais de R$ 800,00.

O suspeito teria realizado novamente um pedido via aplicativo WhatsApp, sendo assim o 1º Tenente Abel decidiu realizar a entrega, vestido à paisana com roupa característica utilizada pelos entregadores e de posse de uma “BAG” (bolsa de entrega), se deslocou para o endereço indicado.

Ao chegar no local, o militar disfarçado de entregador solicitou ao suspeito que reenviasse o comprovante em seu número de telefone. O suspeito prontamente atendeu, mas disse que estava sem internet e que assim que pegasse sinal de wi-fi seria enviado, mostrando a tela do smartphone ao policial que ao notar que se tratava do mesmo comprovante enviado ao estabelecimento comercial da vítima, deu voz de prisão ao suspeito.

“Eu solicito a outras pessoas que também tenham tomado este tipo de golpe que procure a delegacia de Polícia Civil, pegue os prints das conversas com os comprovantes falsos que não caíram o valor em conta corrente apresente, para que esse cidadão passe a responder pelos crimes cometidos”, destacou Tenente .

O suspeito foi conduzido até a central de operações e posteriormente encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.