O assunto foi debatido nesta quarta-feira (4), durante reunião entre o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios- AMM, Neurilan Fraga, a superintendente do IBGE, Millane Chaves, e prefeitos. Participaram do encontro os gestores de Gaúcha do Norte, Barra do Bugres, Nova Bandeirantes, Juruena, Araputanga, São José do Rio Claro e o prefeito em exercício de Nova Olímpia.

Durante a reunião, o presidente da AMM, Neurilan Fraga, apresentou a contestação da contagem realizada até o final de dezembro, visto que alguns gestores municipais relataram que parte da população não foi recenseada, considerando o número insuficiente de pesquisadores, a quantidade de domicílios fechados, entre outros fatores. “Solicitamos o levantamento do número real de habitante em cada município e questionamos o TCU que não tem considerado a Lei Complementar 165 que prevê que, enquanto não tiver um censo realizado, os números considerados deverão ser aqueles dos anos anteriores”, explicou.

Os números que o IBGE encaminhou para o TCU, segundo Neurilan, são os principais parâmetros utilizados para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação do Municípios-FPM. Com isso, muitos municípios poderão ser prejudicados com o desencontro de informação sobre a realidade da população.

De acordo com levantamento da equipe técnica da AMM, municípios de várias regiões vão apresentar perdas financeiras significativas, caso os dados demográficos não sejam revistos, como Juruena (R$ 7,3 milhões), Cotriguaçu (7,6 milhões) e Rosário Oeste (R$ 3,6 milhões).

O prefeito de Nova Bandeirantes, Cesar Perigo (MDB), ressalta que os dados relacionados ao número de habitantes apresentado pelo IBGE pode causar um enorme impacto nas finanças da prefeitura. “A previsão é de um prejuízo financeiro de mais de R$ 4 milhões por ano, que certamente fariam muita falta ao município. Essa pesquisa é muito importante para o nosso munícipio e, se não coletada devidamente, pode afetar o levantamento de dados e até mesmo o recebimento de verbas para o município resolver os seus problemas”, complementou.

Em 2021, Nova Bandeirante tinha a população estimada pelo IBGE de 16.052 (dezesseis mil e cinquenta e dois habitantes). Segundo os resultados da prévia do Censo Demográfico 2022 coletados até 25 de dezembro, mostra que o munícipio chegou a 12.365 habitantes.

Para a superintendente do IBGE em Mato Grosso, Millane Chaves, é um direito dos prefeitos em contestar e ressaltou que o censo no estado ainda está em andamento, com cerca de 75% realizado. Ela falou sobre as dificuldades que o instituto enfrenta para a conclusão da pesquisa como, como a contratação de pessoas. “A prefeitura de cada município é um parceiro determinante, inclusive para sensibilizar a população em atender o recenseador. Nós estamos mostrando para os gestores os desafios no nosso trabalho e por isso precisamos muito do apoio dos prefeitos para a conclusão da coleta”, destacou.

Segundo os resultados da prévia, Alta Floresta (56.461), Carlinda (10.138), Paranaíta (13.211), Nova Monte Verde (8.931) Apiacás (9.367), Colíder (30.768), Nova Canaã do Norte (13.791).