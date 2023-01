Com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14 municípios de Mato Grosso vão ter mais vagas nas Câmara de Vereadores. Cuiabá que hoje tem 25 parlamentares passará a partir da próxima eleição a ter 27 parlamentares. A Capital do Estado teve um aumento populacional de 25.9% comparado com o último censo realizado em 2010. Eram 551.098 mil habitantes e subiu para 694.244 mil.

Entre os 141 municípios de Mato Grosso, a cidade com maior percentual de aumento foi Querência (945 km de Cuiabá), que subiu de 13.033 mil habitantes para 29.280 mil, tendo um aumento de 124,60%. Com isso, terá alteração no Parlamento - de 9 para 11 vereadores.

Lucas do Rio Verde foi a segunda cidade que mais cresceu, passando de 45.556 mil habitantes para 83.770 mil. A Câmara, que é composta por 13 vereadores, contará com 15 vereadores, assim como Pontes e Lacerda que subiu de 41.408 mil habitantes para 55.050 mil. No top 4 das maiores cidades do estado, Várzea Grande e Sinop também tiveram aumentos significativos que devem influenciar no número de representantes eleitos para o Legislativo.

De 252.596 mil habitantes, Várzea Grande foi para 315.711 mil pessoal, representando um aumento de 24,9%. Atualmente são eleitos 21 vereadores e a partir da próxima eleição sobe para 23. No norte do estado, Sinop foi de 113.099 mil pessoas na cidade para 199.698 mil, o que reflete em um aumento de 76,5% e subindo de 19 para 21 vereadores. Rondonópolis também teve aumento populacional de 195.476 mil para 253.388 mil, porém, se manteve na faixa de menos de 300 mil habitantes e permanece com 21 vereadores.

Sorriso e Primavera do Leste vão de 15 para 17 vereadores. Ambas tiveram aumento populacional na faixa dos 75%, Sorriso indo de 66.521 mil habitantes para 117.605 mil e Primavera foi de 52.066 mil para 93.263 mil.

Tapurah, Vila Bela da Santíssima Trindade e Matupá vão de 9 vereadores para 11. Confresa e Água Boa de 11 para 13 parlamentares no município. Já Alta Floresta, que foi de 49.164 mil habitantes para 56.461, terá 15 vagas para vereador, atualmente são 13.