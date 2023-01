O caso foi registrado no município de Paranaíta, nesta quarta-feira (04). A vítima recebeu um golpe de arma branca no peito e foi rapidamente socorrida ao Hospital Municipal. Após o crime, o homem procurou a Polícia Judiciária Civil e se entregou.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a Polícia Militar foi acionada por plantonistas do hospital, que informavam a entrada da vítima de ferimento de arma branca, o suspeito tem um relacionamento com a mãe da vítima.



No hospital os militares ouviram o namorado da vítima, que relatou que a namorada foi atingida após uma discussão, repassando endereço. No endereço indicado, a mãe da vítima foi encontrada sozinha em casa. Ela então relatou que o suspeito estava ausente desde o réveillon e que nesta tarde ao retornar, em visível estado de embriaguez, ambos iniciaram uma discussão.

A vítima entrou na discussão questionando o suspeito pela sua ausência, momento em que o suspeito pegou uma faca e desferiu alguns golpes na vítima, saindo logo em seguida tomando rumo ignorado. Um dos golpes de faca, atingiu o peito da vítima. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital do município e não corre risco de morte.

O suspeito se entregou momentos após. Em uma busca na residência do casal foi localizada a faca utilizada no crime e um espingarda, que foi apreendida. A mãe da vítima, na última semana, procurou a Polícia Militar para registrar queixa de agressão contra o suspeito.



O suspeito ficou a disposição da justiça.