Uma mulher, de 21 anos, perdeu R$ 19 mil ao tentar tirar a carteira de motorista pela internet. A vítima, moradora do bairro Jardim Florata em Alta Floresta, procurou a Polícia Militar ontem, quarta-feira (04), para comunicar um estelionato sofrido desde o dia 29 de dezembro de 2022.

Segundo site Só Noticias, a mulher relatou que durante a instalação do aplicativo teria entrado em contato com um suposto funcionário público para tirar dúvidas sobre os procedimentos. Ela passou a transferir diversos valores via PIX, para a cobertura de supostas taxas referentes ao serviço. Ao constatar que se tratava de um golpe, já havia perdido R$ 19 mil.

O caso está sob investigação.