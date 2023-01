Somente nestes primeiros dias de 2023, dezenas de automóveis foram pegos por uma enorme cratera na rodovia. Outros pequenos buracos, mas igualmente perigosos, também tem gerado reclamação de quem precisa passar por esta movimentada rodovia que liga Mato Grosso do Sul ao Estado de São Paulo.

É o caso do morador da cidade de Alta Floresta (MT), Luiz Gasques. Ele passou pelo local, e teve um prejuízo de R$ 5,2 mil em seu veículo depois de cair na cratera localizada na rodovia. Ele estava com outras quatro pessoas da família em seu carro. “Arrebentaram as duas rodas do lado direito. A sorte é que meu carro é alto, um Fiat Toro, por isso não aconteceu nada mais grave”, contou Gasques



“É uma questão tão simples. Se não tem material para resolver, quem for responsável por essa via, jogue uma terra. É seríssimo”, complementou.

Gasques conta que viu pessoas em carros mais baixos terem problemas piores ao passar pelo buraco na rodovia. De acordo com o site Jota FM/Ronda do MS vários pontos em que a conservação das rodovias federais em Mato Grosso do Sul está péssima. Na BR-487, entre Naviraí e o Rio Paraná, também há centenas de buracos causando prejuízo a quem passa pelo local.