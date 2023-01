A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registraram por volta das 3h13 da madrugada desta sexta-feira (06) um grave acidente envolvendo um ônibus e um veículo de carga. O fato aconteceu no km 550 da BR-163 no município de Diamantino, sentido Nova Mutum.Além da equipe de resgate, o Corpo de Bombeiros está atuando no resgate das vítimas.

As informações repassadas ao site Nativa News o ônibus saiu de Cuiabá e seguia com destino a Guarantã do Norte. Três mortes já foram confirmadas pela Rota, que informou ainda que a rodovia está totalmente bloqueada para trabalho das autoridades.

Rota Alternativa

Os usuários que percorrem o trecho sob concessão da BR-163 no sentido NORTE (de Cuiabá para Sinop) poderão permanecer na BR-364 e após Posto Gil seguir sentido a Campo Novo do Parecis, trafegar por 47km e acessar a MT-010 à direita.

Em seguida, depois de percorrer 47km, deve acessar a MT-249 à direita, por fim percorrer mais 53 km até a BR-163 (em Nova Mutum).

Os usuários que viajam sentido SUL (de Sinop para Cuiabá), poderão acessar a MT-249, percorrer por 47km e acessar a MT-010 mantendo-se à esquerda por 47km até a BR-364 e seguir à esquerda até o posto Gil.

A ocorrência está em andamento.

Atualizada 7:58