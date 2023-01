Um grave acidente envolvendo dois carros deixou 6 pessoas mortas na tarde desta sexta-feira (6) no KM-62 da BR-163, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Não há informações sobre a identidade das vítimas.

Segundo a Rota do Oeste, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu no trecho duplicado da rodovia no sentido Norte (Mato Grosso do Sul/Rondonópolis). O tráfego está totalmente interditado nas duas faixas.

Imagens que circulam em redes sociais mostram um dos veículos em chamas. Segundo a Rota do Oeste, duas das 6 vítimas fatais estavam em Ônix preto. Elas foram ejetadas do veículo. As outras 4 vítimas estavam em um Corolla branco.

As equipes operacionais e de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local atendendo a ocorrência. O trânsito está sendo desviado pelo canteiro central.