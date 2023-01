Desde o início do Censo Demográfico em agosto de 2022, a Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta se mostrou prestativa e à disposição para auxiliar a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na execução da coleta de dados referente ao número de habitantes residindo no município.

Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal disponibilizou um veículo com motorista para fazer o transporte dos recenseadores nas comunidades rurais e agora, com o propósito de novamente contribuir para a conclusão do levantamento populacional, o Poder Legislativo disponibilizou dois veículos – uma Caminhonete S10 e um Renault Duster.

Com este auxiliou, a Câmara Municipal cumpre com o compromisso assumido pelo presidente Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), no dia 30 de dezembro durante reunião com Wislley Vinicius de Lima Batista, Coordenador Censitário de Subárea, Carla Caroline Magalhães Farias, Consultora Individual da ONU, e Gabriel Fermino Trujillo, Agente Censitário de Administração e Informática.

Naquela ocasião a reunião convocada pela Câmara Municipal contou com a presença dos vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Darli Luciano da Silva (Podemos), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e o assessor Robson Baia como representante do vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB).

Estimativa divulgada

No dia 28 de dezembro o IBGE divulgou uma prévia do Censo Demográfico 2022 entregue ao Tribunal de Contas da União (TCU), com base nos dados coletados até 25 de dezembro e apontou que o município de Alta Floresta tem 56.461 pessoas.

A estimativa divulgada teve como base os 55,2% do levantamento concluído pelo IBGE e a média dos 44,8% restante. Este percentual ainda está em andamento, por este motivo, a Câmara Municipal de Alta Floresta disponibilizou o transporte para assegurar que os recenseadores terão condições de chegar até os domicílios que ainda não foram recenseados.