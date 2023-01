Mulher aciona a Polícia Militar pedindo ajuda, informando que estava trancada no banheiro e que haviam pessoas do lado de fora que queriam matá-la. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (06), três pessoas foram conduzidas à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil por ameaça, desobediência e resistência.



Conforme registro, os militares foram até o endereço onde a vítima, uma mulher de 23 anos, estaria trancada no banheiro. No local, uma kitnet no setor B, haviam três pessoas na calçada, uma delas se apresentou como vítima, dizendo que ela havia acionado a polícia, mas que não havia mais a necessidade da presença dos militares, que o problema havia sido resolvido.

Versão confirmada pelos dois rapazes que estavam com a mulher. Orientações foram feitas e os militares deixaram o local. Momentos após deixar o local a guarnição foi novamente acionada via Central de Operações, informada de que a vítima ainda estava trancada no banheiro sendo ameaçada de morte.

Ao retornar no local, o trio ainda estava na calçada, ao tentar impedir a entrada dos militares na kitnet, avançaram contra a guarnição. O trio acabou detido, sendo dois homens de 22 e 28 anos e a mulher de 25 anos que havia se apresentado como a vítima na primeira abordagem.



Após a detenção do trio, a vítima saiu do banheiro e relatou aos militares que a suspeita detida a ameaçou de morte por ela não ter aceitado ser integrante de uma facção criminosa.

Diante os fatos o trio foi conduzido para as devidas providências.