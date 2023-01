Um homem suspeito de maus-tratos e abandono de idoso praticado contra o próprio pai foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (05.01), em trabalho realizada pela equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes. Com o suspeito, de 50 anos, foram encontradas diversas armas e munições, sendo lavrado o flagrante contra o crime.

As investigações iniciaram após a equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes receber denúncia de que o idoso de 91 anos estava sendo vítima de maus-tratos praticado pelo filho. Segundo as informações, o suspeito ficava em posse do cartão de aposentadoria do pai, retendo os valores.

Com o fim de verificar as informações, os policiais civis foram até a casa da vítima, onde constataram a veracidade da denúncia, sendo relatado pelo pai que o filho já havia subtraído grande quantia em dinheiro sua, além de possuir armas de fogo em sua residência.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até a casa do suspeito, que questionado, negou a prática de maus-tratos contra o pai. Indagado sobre as armas, o suspeito confessou os fatos, apresentando diversas munições calibre 38, e uma espingarda de pressão.

Em buscas na residência, os policiais encontraram no guarda-roupa do suspeito, um revólver calibre 38, uma espingarda de pressão calibre 22 adulterada, além de diversas munições calibre 22.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Nova Bandeirantes, onde após ser interrogado pelo delegado Marcus Vinícius Ferreira, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de armas e munições. As investigações seguem em andamento em inquérito policial para apurar o crime de maus-tratos contra idoso.

“Além dos maus-tratos e abandono, o suspeito também será investigado pelo desvio dos rendimentos da aposentadoria do pai”, disse o delegado.