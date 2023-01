Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta sexta-feira 06, no município de Nova Monte Verde, a 160 km de Alta Floresta, por assaltar e estuprar uma idosa de 78 anos na residência da vítima localizada na MT- 208.

A guarnição foi acionada por uma testemunha que socorreu a idosa até a unidade de pronto atendimento do município, onde foi comprovado preliminarmente o abuso sexual pela equipe médica. Aos policiais a idosa relatou que estava na sala da sua casa assistindo Televisão, quando foi surpreendida pelo suspeito visivelmente alterado, a vítima tentou pegar uma faca para se defender, porém, foi imobilizada.

Conforme o delegado Marcus Vinicius, o criminoso estava em busca de dinheiro e coagiu a vítima a ter relações sexuais alegando que em troca a deixaria com vida, “Munido de uma faca o suspeito exigido um valor em dinheiro, não satisfeito com a conduta criminosa de conseguir determinada quantia, praticou esse estupro contra a idosa”, relata o delegado.

Após o ato o homem foragiu sentido ao perímetro urbano do município e a vítima conseguiu pedir ajuda em um bar do outro lado da rodovia, onde narrou o ocorrido para um testemunha que levou a idosa a unidade de saúde e acionou a Polícia.

A ação que resultou na prisão do criminoso foi realizada pela equipe do sargento Ferreira da Policia Militar em posse das características do suspeito conseguiram prender o criminoso em um hotel próximo a cena do crime. “Fizemos abordagens pela cidade e conseguimos encontra-lo.”

Segundo a PM no quarto onde o criminoso estava, foram encontrado diversos pertences frutos de furtos registrados na região. O suspeito reside no município de Nova Monte Verde com a sua família a cerca de 30 anos, é usuário de drogas e possui diversas passagens e considerado de alta periculosidade, agora volta a prisão por estuprar a idosa.

O suspeito fica à disposição da justiça e deve ser transferido para a cadeia pública, a idosa encaminhada para passar por exame de corpo de delito na POLITEC de Alta Floresta.