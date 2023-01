Uma serpente jiboia foi capturada na manhã deste sábado (7) por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. Segundo informações da corporação, a jiboia, de aproximadamente 1 metro, estava dentro de um pequeno galinheiro aos fundos da casa do solicitante e que já havia comido dois pintinhos.

Ela foi capturada com auxílio da pinça de captura e o gancho, A serpente foi colocada em uma caixa de contenção e transportada para ser solta em reserva ciliar afastada do perímetro Urbano.

Jiboia

A jiboia é uma espécie pacífica e não peçonhenta. Dificilmente passa de três metros de comprimento e se alimenta principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes.

Orientações

O Corpo de Bombeiros orienta que ao avistar uma cobra ou qualquer outro animal peçonhento ou silvestre, a pessoa mantenha sempre uma distância de segurança entre ela e o animal. Além disso, jamais tente capturar o animal, pois poderá deixar ele estressado, o que aumenta as chances de um ataque. A recomendação é acionar o 193 e manter o local o mais seguro possível.