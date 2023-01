Os bloqueios ocorrem na tarde de domingo (8) em quatro pontos na BR-163

O superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Francisco Elcio Lima Lucena, afirmou na manhã desta segunda-feira (9). que a PRF juntamente com a força de segurança do estado desobstruiu a BR-163 trecho Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e outros municípios no eixo da BR-163.

“Nós estamos restabelecendo a fluidez das rodovias federais de Mato Grosso, Mato Grosso está caminhando para 100% da rodovias liberadas, estamos fazendo processo de rescaldo e limpeza em Guarantã do Norte e Matupá, logo estaremos 100% de rodovias liberado em nosso estado, o único ponto de observação é Lucas do Rio Verde que está no sistema de Pare e Siga para que engenheiros possam fazer uma observação minuciosa na ponte.”

Em Nota, a Concessionária Rota do Oeste aponta que não há manifestações na BR-163, no trecho sob concessão. Porém, há interdição na ponte do km 691 da BR-163, divisa de Lucas do Rio Verde e Sorriso.

A estrutura passa por avaliação para verificar a extensão do dano causado pelo fogo ateado na tarde deste domingo. No local, será feito Pare e Siga