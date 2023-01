Um homem foi detido após apresentar documento falso para prestação de concurso público no município de Paranaíta. O suspeito afirmou que adquiriu o documento em uma autoescola em Alta Floresta. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, militares do 4ª Pelotão foram acionados no local de seletivo de concurso público da secretaria municipal de obras, onde afirmaram que um dos candidatos apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.



Aos militares o suspeito informou que pagou o valor de R$ 3 mil para adquirir o documento, dispensando as aulas e provas teóricas e práticas. O documento foi checado pela numeração, junto ao Departamento Estadual de Trânsito, sendo original do estado de São Paulo no CPF de outra pessoa.



Diante os fatos o suspeito foi conduzido.