Nicole Morbi de 25 anos foi encontrada na madrugada desta segunda-feira 09, próximo ao cemitério Municipal Jardim da Saudade, na perimetral Rogério Silva, inconsciente e com diversas escoriações pelo corpo.

De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar a guarnição foi acionada por volta das 03:30h da madrugada, ao chegar no local encontrou a jovem desacordada com diversas escoriações nos membros superiores e inferiores, além de suspeita de fratura na face, que foi confirmada no pronto socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

A jovem estava sem documentos pessoais ou aparelho celular no momento do acidente, conforme a mãe da vítima ela teria saído de casa para passar a noite na casa de uma amiga, pela manhã não retornou e momentos após uma guarnição da Polícia Militar conseguiu encontrar o endereço da família e comunicou do acidente. Os pais de Nicole se encaminharam ao Hospital e reconheceram a filha.

A equipe médica aponta que a jovem está entubada no momento, em estado grave, apesar de não apresentar até o momento lesão intracraniana. A fratura na face preocupa a equipe médica, uma possível transferência para a UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, na capital do Estado pode ser necessária nas próximas horas.

Informações repassadas à redação do site Nativa News, são de que em 2022, Nicole se envolveu em um acidente de trânsito na faixa elevada em frente à Caixa Econômica Federal na avenida Ariosto da Riva, quando sofreu lesões no crânio e foi necessário procedimentos cirúrgicos para evitar complicações no caso.