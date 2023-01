Se encerram nesta terça-feira, 10 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo de professor substituto – edital 129/2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).

Lançado no dia 28 de dezembro de 2022, o edital prevê a seleção e contratação de professor substituto para as áreas de Administração ou contabilidade, Agronomia, Alimentos, Artes, Biologia/Biotecnologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Sociologia, Informática, Língua Portuguesa, Química e Zootecnia.

As inscrições serão realizadas por meio do endereço eletrônico https://selecao.ifmt.edu.br/ .

Após preencher o formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta), até o dia 11.01.2023, obrigatória para participação no processo seletivo simplificado.

O processo seletivo consistirá de um Exame de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório. A Prova de Desempenho Didático será realizada de forma presencial, no Campus para o qual o candidato se inscreveu e tratará sobre o tema proposto e sorteado dentre os constantes no Anexo II do edital.

O resultado preliminar do processo seletivo será disponibilizado no site selecao.ifmt.edu.br até às 17h do dia 01.02.2023.

Para mais informações sobre reserva de vagas, os campi e as vagas oferecidas, leia o edital na íntegra no site – selecao.ifmt.edu.br.