Um homem de 46 anos foi detido após acionar a Polícia Militar para registrar queixa de roubo. O homem foi vítima de roubo e agressão, o suspeito foi localizado e em desfavor da vítima havia um mandado de prisão, sendo assim, vítima e suspeito foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (09) no setor H, área central do município de Alta Floresta. O homem de 46 anos pediu ajuda a uma terceira pessoa, que acionou a Polícia Militar. No local ele informou que havia sido abordado por um homem que usava camisa de time, bermuda jeans e um boné rosa, que este homem o agrediu e roubou seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro.



Rondas foram realizadas e o suspeito, um homem de 30 anos foi abordado após arremessar algo quando notou a presença da guarnição de Polícia Militar. O suspeito foi reconhecido pela vítima, foi encontrado um aparelho celular de cor preta, reconhecido pela vítima como sendo seu e uma quantia de R$ 52,00.

Diante os fatos vítima e suspeito foram conduzidos à Central de Operações da Polícia Militar para registrar o roubo. Já na Central foi identificado um mandado de prisão em desfavor da vítima, que acabou sendo encaminhado à Delegacia junto com o suspeito.