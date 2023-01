Acampamentos de manifestantes montados na porta de quartéis no interior de Mato Grosso foram desmobilizados pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (10.01), no âmbito da Operação Rescaldo, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

A exemplo do que ocorreu em Cuiabá, a Polícia Militar esteve no local para a retirada de materiais que eram usados pelos grupos, como tendas e banheiros químicos, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal.

Em Rondonópolis, um grupo de manifestantes se concentrava em frente ao 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), sediado na BR-364. Em Cáceres, os manifestantes ocupavam a frente do Comando de Fronteira. Já em Alta Floresta e Sinop, os grupos ocupavam a frente das seções de Tiro de Guerra.

Na Capital, manifestantes também desocuparam a frente da Brigada de Infantaria Motorizada, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), na manhã desta terça-feira.

Equipes das forças de segurança seguem monitorando os locais.