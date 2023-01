Homem de 32 anos identificado como Jackson Rafael dos Santos Melo foi executado a tiros em um estabelecimento comercial no bairro Mãe de Deus, em Peixoto do Azevedo, na tarde desta terça-feira (10). Uma câmera de segurança flagrou o momento da execução.

A vítima está em frente ao caixa da mercearia quando um homem com capacete na cabeça e camiseta de manga longa e azul aparece. Com arma em uma das mãos, o criminoso aponta em direção de Jackson e atira à queima roupa. Pelo menos três tiros são efetuados na vítima, que cai no chão e morre ali mesmo, enquanto o bandido foge.

A ação registrada por volta das 14h35 dura poucos segundos. A motivação do crime é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo: